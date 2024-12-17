الزمالك مواليد 2009 يفوز على بلدية المحلة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على بلدية المحلة بخماسية نظيفة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

الزمالك مواليد 2009 يفوز على بلدية المحلة

أحرز خماسية الزمالك كل من، أحمد إبراهيم "ثلاثة أهداف"، ومحمد أسامة، وأدهم محمد، بواقع "هدفًا" لكل لاعب منهما.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وشهد اللقاء كثافة هجومية للأبيض نتج عنها تسجيل خمسة أهداف، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

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ويقود فريق 2009 كل من: " سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد إخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسؤولًا للمهمات".
 

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