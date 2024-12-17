مصرع طفل في حريق هائل بسبب ماس كهربائي بمنزل أسرته بقرية الحلابية ببني سويف

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حريق

لقي طفل صغير مصرعه، إثر اندلاع حريق هائل بمنزله في قرية الحلابية التابعة لمركز بني سويف، بسبب ماس كهربائي، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بمساعدة الأهالي. 

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بقرية الحلابية، ما أسفر عن وفاة طفل صغير يدعى "بهاء علاء"، يبلغ من العمر 6 سنوات، وتم توجيه سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ. 

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران بمشاركة أهالي القرية، ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، بعد جهود كبيرة، بينما تم نقل جثة الطفل إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي داخل المنزل، مما تسبب في اشتعال النيران بشكل كبير وانتشارها في وقت قصير، وبدأت قوات الشرطة بمركز بني سويف في إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق. 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

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