على الرغم من حالته الصحية.. يحيى الفخراني أول حضور عزاء نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
بوابة الفجر

بدأت منذ قليل عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

 

وقدم الفنان القدير يحيى الفخراني، واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، على الرغم من حالته الصحية، حيث ظهر وهو يسير بصعوبة ويسانده شخص لصعوبة حركته.

 

وحرص عدد من نجوم الفن لحضور للعزاء كلا من الفنانة ميمي جمال والفنانة منال سلامة، فردوس عبدالحميد، يسرا، أشرف زكي، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، نجلاء بدر، نور النبوي، مدحت العدل، ووزير الثقافة وغيرهم.  

 

وفاة نبيل الحلفاوي

 

ورحل عن عالمنا منذ أيام قليلة النجم نبيل الحلفاوي، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما؛ إذ دخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.

 

آخر أعمال نبيل الحلفاوي


وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

 

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

 

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

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