أوقاف الفيوم تطلق الأتوبيس الدعوي لتعزيز الوحدة الوطنية والدينية

أطلقت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الثلاثاء، الأتوبيس الدعوي إلى القرى والعزب والأماكن النائية بإدارة قبلي الغرق، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

شهدت الفعالية حضور الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، والشيخ طه علي، مسؤول المساجد بالمديرية، والشيخ فتحي عبد الفتاح، مسؤول الإرشاد، إلى جانب الشيخ سيد طه، مدير الإدارة، وعدد من الأئمة المتميزين.

وقد جاءت اللقاءات تحت شعار: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، مؤكدين أهمية الوحدة والاعتصام في مواجهة التحديات الراهنة.

خلال الفعاليات، شدد العلماء المشاركون على أن الإسلام يحث على الوحدة والتكاتف، معتبرين أن الاجتماع على كلمة واحدة هو سبيل الأمم نحو النهوض والقوة. وأكدوا أن التاريخ خير شاهد على أن الأمم التي ارتفعت رايتها كانت دائمًا متماسكة ومتحدة الصفوف.

وأشار العلماء إلى أن حب الوطن غريزة فطرية لدى الإنسان، مؤكدين أن الوطن ليس فقط مكانًا، بل هو مهد الذكريات وموطن الأجيال، واستدلوا في ذلك بسلوكيات الكائنات التي تحب أوطانها وتدافع عنها بالغالي والنفيس، فالطيور تعتز بأعشاشها، والحيوانات لا تستبدل أوطانها ولو كانت البدائل مغرية.

في سياق متصل، أوضح العلماء أن قوة أي أمة تكمن في وحدتها الوطنية، مشيرين إلى أن الاعتصام بحبل الله هو السبيل للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع. واستشهدوا بقول الله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، مؤكدين أن الوحدة الوطنية والعربية هي خير رادع لكل من يحاول زعزعة استقرار الأمة أو تقويض أمنها.