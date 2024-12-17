رفع 41 ألف طن مخلفات في إطار الاستعداد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

بدأت أعمال الرفع والتخلص الآمن من المقالب القمامة والمخلفات العشوائية بمحافظة الدقهليةالتاريخية التي تبلغ 202 ألف طن من أربعة مواقع رئيسية تشمل، مدينة بني عبيد بجوار المقابر، ومقلب قرية منية سمنود مركز أجا،وقريتي كوم النور وميت يعيش بمركز ميت غمر.

تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ولليوم الثاني على التوالي في إطار الاستعداد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام.

وتم رفع 41 ألف طن من المقالب المشار إليها حتى الآن ويجري العمل اليوم في المقالب العشوائية للانتهاء خلال أيام معدودة ليصل عدد المقالب التاريخية التي تم رفعها على مستوى محافظة الدقهلية 12 مقلب تاريخي بكميات بلغت 2 مليون و200 ألف طن.

ويتم نقل تلك التراكمات التاريخيه بإشراف من وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ويتم نقلها إلى أماكن التخلص الآمن بالمدافن المخصصة بقلابشو مركز بلقاس،ووجه رؤساء الوحدات المحلية لمراكز،بني عبيد وميت غمر وأجا ببحث سبل استغلال الأراضى الناتجة عن إخلاء تلك المقالب التاريخية والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية يشرف علي أعمال النقل والتخلص الآمن لجنة برئاسة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة،ويتابع تنفيذها  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة،و فهمي علام وكيل الإدارة،وبإشراف من اللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة ميت غمر،ونائبه السيد فاضل.

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