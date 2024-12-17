شبيبة القبائل يعتلي صدارة الدوري الجزائري

الفجر الرياضي
شبيبة القبائل
شبيبة القبائل

 اعتلى نادي شبيبة القبائل صدارة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم لأول مرة منذ بداية الموسم، عقب فوزه على ضيفه مولودية البيض 3/ صفر اليوم الثلاثاء، ضمن مباراة مؤجلة عن المرحلة العاشرة من المسابقة.

شبيبة القبائل يعتلي صدارة الدوري الجزائري

وارتقى شبيبة القبائل إلى الصدارة برصيد 21 نقطة متقدما بنقطتين عن النادي الرياضي والقسنطيني، علما إنه تنتظره مباراة مؤجلة سيلعبها لاحقا أمام مضيفه شباب بلوزداد عن الجولة التاسعة. بينما تجمد رصيد مولودية البيض عند 11 نقطة في المركز 15 قبل الأخير.

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وسجل لحلو اخريب الهدف الأول في الدقيقة 30، وأضاف رضوان بركان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 75 وتكفل رياض بودبوز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، وألغى الحكم هدفا رابعا سجله كسيلة بوعالية، بداعي التسلل.

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