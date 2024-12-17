نجح فريق الوحدات في تضييق الخناق على الحسين إربد في صدارة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه السلط 2 /صفر اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

الوحدات يضيق الخناق على الحسين إربد في صدارة الدوري الأردني

ويدين الوحدات بالفضل في هذا الفوز لعامر جاموس الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 42 و44.

ورفع الوحدات رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الحسين إربد المتصدر وتجمد رصيد السلط عند 14 نقطة في المركز السابع.