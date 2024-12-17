الوحدات يضيق الخناق على الحسين إربد في صدارة الدوري الأردني

الفجر الرياضي
الوحدات
الوحدات

نجح فريق الوحدات في تضييق الخناق على الحسين إربد في صدارة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم  بفضل فوزه على مضيفه السلط 2 /صفر اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

الوحدات يضيق الخناق على الحسين إربد في صدارة الدوري الأردني

ويدين الوحدات بالفضل في هذا الفوز لعامر جاموس الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 42 و44.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

الزمالك يتجه لتعيين جروس مديرا رياضيا

ورفع الوحدات رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الحسين إربد المتصدر وتجمد رصيد السلط عند 14 نقطة في المركز السابع.

مواد متعلقة

الزمالك مواليد 2009 يفوز على بلدية المحلة

سيدات الزمالك لكرة اليد يفزن على المعادي

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

برلماني أوكراني يعلق على رفض ترامب دعوة زيلينسكي لحضور حفل تنصيبه

"بعد 10 أيام" العثور على جثة شريهان أحد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة بحر يوسف بأسيوط

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وكيل وزارة خارجية بنجلاديش

رفع 41 ألف طن مخلفات في إطار الاستعداد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام

بحوزته سلاح..حبس عاطل لحيازته 500 كيس لمخدر البودر في كرداسة

أوقاف الفيوم تطلق الأتوبيس الدعوي لتعزيز الوحدة الوطنية والدينية

واشنطن تنفي تورطها في اغتيال كيريلوف بموسكو