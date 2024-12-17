عاجل - جدول امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية: المواعيد والتفاصيل الكاملة

مع اقتراب انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2025، تصدرت محركات البحث تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول الجدول الزمني للامتحانات وموعد الإجازة، مما يعكس الاهتمام البالغ بالتحضير المبكر والتنظيم. وفي هذا التقرير، نستعرض بشكل مفصل جداول الامتحانات لكافة المراحل الدراسية، بدءًا من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، مع تسليط الضوء على موعد إجازة منتصف العام.

موعد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2025

وفقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، ستبدأ امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية يوم السبت، الموافق 11 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس، الموافق 23 يناير 2025.

الجدول الزمني لمراحل النقل والشهادات

1. المرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025 .

. تُجرى الامتحانات في جميع المواد المقررة، مع تخصيص أيام متتالية لتجنب أي ضغط على الطلاب.

امتحانات المرحلة الابتدائية

2. المرحلة الإعدادية

الصف الأول والثاني الإعدادي: تنعقد الامتحانات أيضًا في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025 .

تنعقد الامتحانات أيضًا في الفترة من . الشهادة الإعدادية: تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 18 يناير 2025 وتنتهي يوم 23 يناير 2025.

3. المرحلة الثانوية

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام ستُجرى في الفترة من 11 يناير وحتى 16 يناير 2025 .

. يتم تقسيم الامتحانات إلى فترتين يوميًا؛ حيث تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، يليها امتحانات الصف الأول الثانوي، مع تخصيص استراحة زمنية مدتها نصف ساعة بين الفترتين.

مواد المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع

أعلنت الوزارة أن امتحانات مواد المستوى الرفيع، المخصصة لطلاب المدارس الرسمية لغات والخاصة، ستبدأ قبل الجدول الأساسي، وينطبق الأمر ذاته على المواد غير المضافة للمجموع، مثل التربية الدينية والتربية الفنية، لضمان تنظيم العملية الامتحانية وتقليل الضغط على الطلاب.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

بعد انتهاء الامتحانات، ستبدأ إجازة نصف العام رسميًا يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.

استعدادات مكثفة لاستقبال الامتحانات

تعمل المدارس على قدم وساق لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال الامتحانات، من خلال تجهيز القاعات واللجان الامتحانية، والتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة لنجاح سير العملية الامتحانية.

نصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات