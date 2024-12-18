غرق طفل في ترعة بالغربية وجهود من الإنقاذ النهري للعثور على الجثمان

محافظات
بوابة الفجر

شهدت قرية القضابة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، غرق طفل عمرة سنتين يدعى فهد جابر قنديل، حيث رصدت كاميرات المراقبة اخر ظهور للطفل أثناء نزولة للترعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بشأن تغيب طفل عمرة سنتين فى ظروف غامضة.

وبفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبيّن أن الطفل نزل إلى الترعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الطفل منذ عدة ساعات، وتستمر جهودهم حتى الان للعثور على جثة الطفل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طفل بسيون الغربية غرق الانقاذ النهري

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