جواز السفر الفلسطيني ليس عائقًا.. فلماذا تعثرت صفقة انتقال ساليتش لـ الأهلي؟

الفجر الرياضي
يوسف ساليتش
يوسف ساليتش

كشف مصدر خاص لـ " الفجر الرياضي " داخل النادي الأهلي أن المهاجم الدنماركي يوسف ساليتش كان الخيار الأول للمدير الفني مارسيل كولر لدعم خط الهجوم في الانتقالات الشتوية المقبلة.  

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ساليتش

وكان الأهلي قد أجرى مفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيله، حيث أبدى ساليتش ترحيبه بالانضمام للنادي ووافق على عقد قيمته مليون دولار سنويًا، مع زيادة قدرها 100 ألف دولار كل موسم.  

كما تم التفاوض مع ناديه الذي طلب في البداية 3 ملايين دولار للتخلي عن اللاعب، لكن بعد مفاوضات مكثفة، تم تخفيض المبلغ إلى 2.5 مليون دولار تُسدد على قسطين، الأول بمليون دولار والثاني بمليون ونصف.  

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وعلى الرغم من التقدم الكبير في المفاوضات، توقفت الأمور بشكل مفاجئ من جانب إدارة الأهلي دون إبداء أي أسباب واضحة، مما أثار تساؤلات حول جدية النادي في إتمام الصفقة.  

الجدير بالذكر أن اللاعب يحمل جواز سفر فلسطينيًا، وهو ما يتيح له التسجيل كلاعب محلي في الدوري المصري، وبالتالي لا يشكل هذا الأمر عائقًا لإتمام التعاقد.

مارسيل كولر يوسف ساليتش الدوري المصري الانتقالات الشتوية إدارة الأهلي

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