الأمريكية ساوريبراون تعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالنجاح

الفجر الرياضي
ساوريبراون
ساوريبراون

 اسدلت بيكي ساوريبراون القائدة السابقة لمنتخب أمريكا للسيدات لكرة القدم اليوم الثلاثاء الستار على مسيرتها الكروية بعد رحلة عامرة بالنجاح على مدار 16 عاما.

الأمريكية ساوريبراون تعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالنجاح

وشاركت ساوريبراون (39 عاما) مع منتخب أمريكا في ثلاث دورات أولمبية وثلاث نسخ لكأس العالم.

وقضت ساوريبراون طوال مسيرتها ضمن الدوري الأمريكي للمحترفات وحصدت جائزة أفضل مدافعة في العام أربع مرات وفازت بلقب الدوري مرتين مع كانساس سيتي وبورتلاند ثورنز كما لعبت في صفوف يوتا رويالز.

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وشاركت ساوريبراون في 219 مباراة مع منتخب أمريكا بين عامي 2013 و2024 لتصبح عاشر أكثر اللاعبات مشاركة في المباريات الدولية في تاريخ المنتخب الوطني للسيدات، وساهمت بقوة في تتويج بلادها بلقب مونديال كندا 2015 ومونديال فرنسا 2019.

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