إدارة لافيينا تقرر صرف مكافأة مالية للاعبي النخبة بسبب “ أنسانى ”

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أعلن مجلس إدارة مجلس إدارة نادي لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي عن صرف مكافأة مالية للاعبى فريق النخبة ابوكساة بعد الموقف العفوى والبطولى منهم أثناء عودتهم من مباراة سمسطا مساء اليوم.


وكان لاعبي الفريق قد خاضوا مباراة أمام مركز شباب سمسطا بالجولة التاسعة بالمجموعة الرابعة وعقب المباراة وفى طريقهم للعودة لمقر النادى وعقب رؤيتهم لحادث انقلاب " تريسيكل على الطريق الزراعي" سارعوا  جميعا لإنقاذ سائقه الذى سقط أسفله ويقوموا بعدها بإعادة التريسيكل لوضعه الطبيعى وتحميل البضائع التى كانت عليه ولم يتحركوا الا بعد الاطمئنان على السائق وتحرك أمامهم عائدا لمنزلة وهو يدعوا لهم حسب بيان النادى.

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ويحتل ابو كساة المركز السابع برصيد 10 نقاط بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث وذلك برعاية نادى لافيينا ومشاركة لاعبي النخبة.

دوري القسم الثالث مركز شباب سمسطا محمود الاسيوطي نادي لاڤيينا

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