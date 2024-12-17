ساما: بدء مزاولة بنك "دال 360" عملياته المصرفية في المملكة

السعودية
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي - أرشيفية

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عدم الممانعة ببدء مزاولة بنك دال 360 «D360 Bank» عملياته المصرفية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أهداف «ساما» الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي خصوصًا، والاقتصاد السعودي عمومًا.

ويواصل البنك المركزي بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق رؤية السعودية 2030 ودعم المستهدفات الوطنية، وبما ينسجم مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

​ويُعد بنك «دال 360» ​ضمن ثلاثة بنوك رقمية محلية مرخصة في المملكة.

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