دينية النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه.. وتصدر توصيات هامة

الفجر السياسي
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن استئناف أعمال الترميم في مسجد العمري البرلسي بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.


وقالت النائبة البرلمانية أن هذا الملف يعود إلى الفصل التشريعي الأول، حيث قُدمت عدة طلبات إحاطة ومذكرات للوزراء والجهات المختصة بشأن ترميم أربعة مساجد أثرية بمدينة فوه، من بينها مسجد العمري، مشيرة إلى إنه وصدر قرار من وزارة السياحة والآثار عام 2015 بترميم المسجد بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف لتمويل الوحدة الإنتاجية بوزارة الآثار لتنفيذ أعمال الترميم.


واضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه تم بالفعل ضخ مليون جنيه لتنفيذ الأعمال المبدئية على مرحلتين، إلا أن الأعمال توقفت منذ ذلك الحين، مما يعد إلى إهدار المال العام.


وأوضحت أن توقف الترميم تسبب في عدم ملاءمة القيمة التقديرية للمقايسة مع متطلبات العمل الحالية، فضلًا عن إغلاق المسجد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ما يهدد بفقدان هذا الأثر التاريخي.


وفي هذا السياق، أوصت اللجنة الدينية بتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من لجنة الشؤون الدينية ووزارتي السياحة والآثار والأوقاف، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين بمحافظة كفر الشيخ، ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات الأسبوع المقبل بحضور سكرتير عام المحافظة وعدد من النواب، بهدف متابعة سير الأعمال واستكمال الترميم.


كما أوصت اللجنة بزيادة الميزانية المخصصة للترميم بنسبة 35% لتغطية احتياجات المشروع.

الفصل التشريعي الأول هالة أبو السعد لجنة المشروعات الصغيرة مختص محافظة كفر الشيخ

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