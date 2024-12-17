بحضور تركي آل الشيخ.. انطلاق أسبوع الملاكمة لنزال “Fury vs Usyk Reignited"

انطلقت اليوم الثلاثاء وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال «Fury vs Usyk Reignited» القمّة التي ستجمع بين الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري يوم السبت القادم، على حلبة «المملكة أرينا»، لتحديد البطل الأوحد للوزن الثقيل، ضمن فعاليات «موسم الرياض 2024».

وتم اليوم حفل الاستقبال الكبير «Grand Arrival» وسط أجواء حماسية في منطقة «بوليفارد رن واي» إحدى مناطق الموسم التي فتحت أبوابها اليوم أمام الجمهور، بعد أن اكتمل حضور الملاكمين وأجروا أمس اللقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وتأتي المواجهة المرتقبة كإعادة للنزال الذي أقيم في مايو الماضي، حيث يسعى أوزيك، المعروف بمهاراته الاستثنائية وسرعته داخل الحلبة، إلى تأكيد تفوقه وحصد جميع الأحزمة الرئيسية في فئة الوزن الثقيل. من جانبه، يتطلع تايسون فيوري، الذي يتميز بخبرته الطويلة وقوته البدنية الهائلة، إلى رد اعتباره والعودة إلى عرش البطولة.

وتشهد النزالات أيضًا مجموعة مثيرة من المواجهات التي تجمع بين الأبطال الواعدين والمخضرمين في مختلف الأوزان، حيث يلتقي الأوكراني سيرهي بوهاتشوك مع البريطاني إيشمايل ديفيس في مواجهة قوية بوزن فوق المتوسط، بينما يدخل البريطاني موسيس إيتاوما نزالًا صعبًا أمام الأسترالي ديمسي ماكيان في الوزن الثقيل. كما سيشهد وزن الريشة مواجهة مرتقبة تجمع بين البريطاني بيتر ماغرايل والويلزي ريس إدواردز، في حين يواجه البريطاني جوني فيشر خصمه ديف ألين في نزال يُنتظر أن يشهد إثارة وقوة بدنية.

وفي مواجهة أخرى تعكس الصراع الشرس بوزن الريشة، يلتقي البريطاني إسحاق لوي مع الأسكتلندي لي ماكغريغور، بينما يدخل الأوكراني دانييل لابين في تحدٍ جديد أمام البريطاني ديلان كولين في وزن خفيف الثقيل. من جانبه، يواجه الأوكراني أندري نوفوتسكي المكسيكي إدغار راميريز في نزال الوزن الثقيل المتوسط.

ويختتم البطل السعودي محمد العقل مواجهات البطاقة التمهيدية بمنازلة خصمه المكسيكي جوشوا أوكامبو في وزن الوسط، حيث يسعى إلى ترسيخ حضوره على الساحة العالمية كأحد أبرز الملاكمين السعوديين الطامحين للوصول إلى منصات التتويج الدولية.

يُذكر أن التدريبات التي سيقوم بها الملاكمون غدًا الأربعاء ستُقام في منطقة مصر بمنطقة «بوليفارد وورلد»، إحدى مناطق «موسم الرياض»، وسط حضور معجبيهم الذين قدموا من مختلف دول العالم.