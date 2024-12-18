احسب قبضك.. موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة بعد تبكير المرتبات

زيادة المعاشات، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 يوم 1 يناير، مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات والحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا، كما سيزيد الحد الأقصى للمعاش من 10،080 جنيهًا إلى 11،600 جنيه، بزيادة بلغت 1،520 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأجر الاشتراك التأميني، سيتم رفع الحد الأدنى إلى 2،300 جنيه بدلًا من 2،000 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 14،500 جنيه مقارنة بـ12،600 جنيه سابقًا.

موعد تطبيق الزيادة



تبدأ هذه الزيادات رسميًا من 1 يناير 2025، في خطوة تهدف لتحسين معادلات احتساب المعاشات وضمان استفادة المواطنين منها بالشكل الأمثل



الفئات المستفيدة من الزيادات



تستهدف قرارات زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات عدة فئات، أبرزها:

-أصحاب المعاشات الحالية الذين تقل معاشاتهم عن 1،500 جنيه.



-الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم بداية من 1 يناير 2025.



-أصحاب المعاشات التي تعادل الحد الأقصى الحالي (10،080 جنيهًا)، حيث ستتم زيادتها إلى 11،600 جنيه.



- الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني (12،600 جنيه)، حيث سيتم رفع الحد إلى 14،500 جنيه.

جدول شرائح التأمينات الجديد

كشفت الهيئة عن جدول شرائح التأمينات الجديد والذي يحدد معادلات صرف المعاشات وفقًا لقيمة الدخل، ومن أبرز الشرائح:

الشريحة الأولى: 1،495 جنيهًا.

الشريحة الخامسة: 2،645 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4،370 جنيهًا.

الشريحة الرابعة عشرة: 11،592 جنيهًا.



أماكن صرف المعاشات

يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال عدة منافذ، منها:

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ شركة فوري.



طريقة الاستعلام عن المعاشات

أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا