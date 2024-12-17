أرتيتا مدرب أرسنال: الفوز بالكؤوس يفتح الباب أمام تحقيق إنجازات أكبر

الفجر الرياضي
أرتيتا
أرتيتا

 أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ثقته التامة في فريقه، مؤكدا أن التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم قد يفتح الباب أمام تحقيق إنجازات أكبر.

أرتيتا مدرب أرسنال: الفوز بالكؤوس يفتح الباب أمام تحقيق إنجازات أكبر

وتراجع أرسنال للمركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تعادلين متتاليين، ويستعد لمواجهة كريستال بالاس في دور الثمانية لكأس الرابطة غدا الأربعاء.

وجمع أرسنال 30 نقطة في أول 16 جولة ببطولة الدوري، ليقل بمعدل ست نقاط عما حققه في الموسم الماضي، وبعشر نقاط عن الموسم قبل الماضي.

وقال أرتيتا "أثق تماما في لاعبي فريقي، وأثق في الأداء الذي نقدمه، ويساعدنا على استقبال أهداف قليلة"، وذلك ردا على حاجة الفريق لضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية مع بداية العام.

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "عندما نسجل 5 أهداف ثم 5 أهداف و3 أهداف في مباريات أخرى، لن يتحدث أحد أننا نعتمد بشكل كبير على التسجيل من الكرات الثابتة".

وأشار المدرب الإسباني "إذا استقبلت هدفا، فهذا يعني أنك لا تحافظ على نظافة شباكك بالشكل الكافي، وهذا وارد، ولكن في كل الأحوال نسعى لتحسين الأداء بصرف النظر عما إذا سجلنا 3 أو 5 أهداف".

لكن المدير الفني لأرسنال يرى أن الفوز بكأس الرابطة يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لفريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 20 عاما.

وتابع أرتيتا "الفوز بكأس الرابطة سيكون مفيدا للغاية، لأنه سيرفع المعنويات والثقة ويمنح طاقة إيجابية".

وأشار ميكيل أرتيتا إلى استمرار غياب الثنائي ريكاردو كالافيوري وأولكسندر زينتشينكو، لكن لاعب الوسط ديكلان رايس سيكون جاهزا، رغم استبداله في المباراة الماضية أمام إيفرتون، التي انتهت بالتعادل السلبي.

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أرتيتا مدرب أرسنال: الفوز بالكؤوس يفتح الباب أمام تحقيق إنجازات أكبر