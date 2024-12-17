اقتنص نادي أثليتيك بارادو فوزا مفاجئا من مضيفه وفاق سطيف 2 /1 اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة عن الجولة التاسعة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

نادي بارادو يفاجئ وفاق سطيف ويحرمه من تصدر الدوري الجزائري

وهذه هي المرة الثانية التي يهدر فيها وفاق سطيف فرصة الانفراد بصدارة الدوري بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف عن النادي الرياضي القسنطيني المتصدر، فيما رفع نادي بارادو رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي للمركز 12، ولا يزال في جعبته 3 مباريات مؤجلة.

تقدم بن أحمد كوحيلي لفريق بارادو في الدقيقة السادسة، وعدل عبد الرحمان باشا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، لكن عادل بولبينة سجل هدف الفوز لبارادو بطريقة فنية رائعة في الدقيقة 82.