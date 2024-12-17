السعودية تطلق النسخة الثالثة من بطولة الصالات للسيدات 2025

الفجر الرياضي
السعودية
السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم،اليوم الثلاثاء انطلاق النسخة الثالثة من بطولة الصالات للسيدات 2025 بداية من 25 يناير المقبل حتى نهاية شهر مايو القادم.

السعودية تطلق النسخة الثالثة من بطولة الصالات للسيدات 2025

وذكر اتحاد الكرة السعودي، عبر موقعه الرسمي، أن النسخة الثالثة ستشهد مشاركة 19 فريقًا من الدوري السعودي الممتاز للسيدات والدرجة الأولى والثانية ما بين الأندية الحكومية والخاصة التي ستقسم على 4 مجموعات.

ويتواجد بالمجموعة الأولى، بالعاصمة الرياض: العروبة، الأرطاوي، الهمة، عرعر، البيرق، وفي المجموعة الثانية، بمدينة جدة: خيبر، الجواد، العنقاء، نجمة جدة، منجم المواهب، النيل.

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ويتواجد بالمجموعة الثالثة، المنطقة الشرقية: شعلة الشرقية، اتحاد النسور، أكاديمية الحفر، فليج، وفي المجموعة الرابعة، بمدينة جازان: اليرموك، الحجاز، العين، بيش.

وسيتأهل أصحاب المركز الأولى، وأفضل 3 فرق من المركز الثاني، إلى الأدوار النهائية التي ستقام بنظام التجمع من دور الثمانية وبطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة، مع تقسيم الفرق إلى مستويين حسب التصنيف، وإجراء قرعة لتحديد المواجهات.

ورصد اتحاد الكرة السعودي جوائز مالية للنسخة الثالثة، حيث سيحصل البطل على 500،000 ريال سعودي، والوصيف على 350،000 ريال، وللثالث 200،000 ريال.

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