خالد الغندور: لا أفهم سبب تقليل البعض من زيزو بعد خسارة الجائزة واللاعب يحترم جماهير الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


عبر الإعلامي خالد الغندور عن حزنه من التقليل من أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك بعد خسارة جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "جوائز الكاف كانت غير عادلة والغريب ايضًا حصول ويليامز حارس صن داونز على جائزتي أفضل لاعب في القارة وأفضل حارس في القارة".

تابع: "قابلت العديد من المسؤولين في الاتحاد الدولي في قطر وتحدثت معهم عن جوائز الكاف وهناك استغراب كبير من ما حدث في تلك الجوائز".

txt

وصول مخطط أحمال الزمالك إلى القاهرة

txt

السعودية تطلق النسخة الثالثة من بطولة الصالات للسيدات 2025

وواصل: "حزين على ردود الفعل والتقليل من اللاعب المصري أحمد مصطفى زيزو على السوشيال ميديا".

واستطرد: "زيزو مصري ويمثل مصر وبيحترم كل الجماهير المصرية فلا أجد أي مبرر للتقليل منه وردود الفعل والسخرية من خسارة اللاعب للجائزة".

واختتم: "زيزو لم يستفز جماهير الأهلي في أي مناسبة ولم يتطاول على النادي الأهلي أو جماهيره في أي وقت وطول الوقت هناك هجوم على أحمد مصطفى زيزو لا أتفهم سببه والتقليل من ما يقدمه اللاعب".

أحمد مصطفى زيزو افضل لاعب داخل افريقيا الإعلامي خالد الغندور الجماهير المصرية

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

السعودية تطلق النسخة الثالثة من بطولة الصالات للسيدات 2025

وصول مخطط أحمال الزمالك إلى القاهرة

أنشيلوتي: متحمس للعب نهائي "الإنتركونتيننتال" أمام باتشوكا المكسيكي

نادي بارادو يفاجئ وفاق سطيف ويحرمه من تصدر الدوري الجزائري

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مركبة في جنوب لبنان بذريعة انتهاكها التفاهمات

خالد الغندور: لا أفهم سبب تقليل البعض من زيزو بعد خسارة الجائزة واللاعب يحترم جماهير الأهلي

أرتيتا مدرب أرسنال: الفوز بالكؤوس يفتح الباب أمام تحقيق إنجازات أكبر