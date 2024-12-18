أحدث ظهور لريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة

الفجر الفني
ريهام حجاج وزوجها
ريهام حجاج وزوجها

نشر محمد حلاوة صورة له برفقة زوجته الفنانة ريهام حجاج من احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

واكتفي بوضع قلب أحمر على صورتهما مما لفت انتباه متابعيه.

 

وكشفت ريهام حجاج عن حقيقة تواجد مسلسل كنترول في السباق الرمضاني المقبل معلقة:" لا مش في رمضان،مش هنلحق للأسف المسلسل صعب وفيه سفر ومجهود ومحتاج وقت أطول للتحضير والتصوير عشان يطلع بالشكل الأمثل".

 

ويتكون مسلسل كنترول من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، سيشهد صراعات عديدة يدخل بها الثلاثي ريهام وعمر ومجدي، كما يحمل العمل العديد من المفاجآت في أحداثه، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

أحدث أعمال ريهام حجاج أخر أعمال الفنانة ريهام حجاج آخر أعمال ريهام حجاج

مواد متعلقة

ريهام حجاج تعلق على تغيير مؤلف مسلسل "كنترول"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

اللغة العربية والتكنولوجيا.. تطبيقات حديثة تسهم في نشر لغة«الضاد» عالميًا

رمضان السيد: كهربا لا يستحق التواجد في الأهلي.. ويجب رحيل جميع المحترفين

"مكسورة" لفيروز أركان بتوقيع عزيز الشافعي تُشعل ردود أفعال الجمهور وتُثبت تطور مسيرتها الفنية

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة

شبانة: أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه