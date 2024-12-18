خالد الغندور: عمر كمال أحد أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا وهذا سبب عدم تواجد إمام عاشور ضمن مسددي ركلات الترجيح

الفجر الرياضي
عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

قال الإعلامي خالد الغندور إن عمر كمال لاعب الأهلي احد أسباب خسارة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي بسبب عدم نجاحه في تسجيل ركلة الترجيح.

خالد الغندور: عمر كمال أحد أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كابتن محمود الخطيب وخالد مرتجي كانوا شايلين هم المباراة منذ بدايتها لنهايتها".

تابع: "كل الشواهد كانت بتقول النادي الأهلي في طريقه لنهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد سيطرته على مباراة باتشوكا وحتى في ركلات الترجيح الأهلي كان في يده الفوز بكل سهولة ولكن ما حدث كان غريب".

وواصل: "للأسف جماهير النادي الأهلي كانت اشترت تذاكر المباراة النهائية على أمل الفوز على باتشوكا المكسيكي ومواجهة ريال مدريد، وفي الوقت الحالي تلك الجماهير بتقوم بعرض تلك التذاكر للبيع على موقع التذاكر الخاص بالاتحاد الدولي".

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واكمل: "باتشوكا لم يقدم مباراة كبيرة ضد الأهلي وكانت هناك فرص كثيرة في المباراة لينهي الأهلي الأمر مبكرًا وعدم وصول الأحداث لما حدث".

واستطرد: "وسام أبوعلي كان حزين على خروجه من المباراة ووضع التيشرت على وجهه لعدم ظهور حزنه".

وأردف: "من وجهة نظري من يتحمل المسؤولية هو عمر كمال عبدالواحد وليس كهربا لأن كهربا عندما أضاع ركلة الجزاء كان هناك فرصة أخرى بعدها ليفوز الأهلي ".

واختتم: "إمام عاشور لم يتقدم لتسديد ركلة ترجيح أمام باتشوكا ومن الممكن أن يكون اضاعته لركلة جزاء سابقة في الدوري هو سبب عدم وجوده في المسددين على الرغم من تسديد الأهلي 8 ركلات ترجيح".

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