خالد الغندور: كنت أتمنى أن يواجه الأهلي ريال مدريد.. سعيد بتتويجه بأفضل نادي.. ورسالة خاصة للجماهير بشأن زيزو

الفجر الرياضي
خالد الغندور
خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إنه تمنى وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية ومواجهة نادي ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

تصريحات هامة من خالد الغندور

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا".

وأضاف الغندور: "مبروك أيضًا لنادي الزمالك على الموسم الكبير الذي قدمه الفريق والتتويج بالكونفدرالية والتتويج بالسوبر الافريقي على حساب الكبير النادي الأهلي".

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خالد الغندور: عمر كمال أحد أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا وهذا سبب عدم تواجد إمام عاشور ضمن مسددي ركلات الترجيح

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خالد الغندور: لا أفهم سبب تقليل البعض من زيزو بعد خسارة الجائزة واللاعب يحترم جماهير الأهلي

وتابع: هارد لك لمصطفى شوبير وحسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو خسارتهم لجوائز الكاف وكانوا يستحقون أفضل من ذلك".

واختتم: "ادعموا اللاعبين المصريين وكفى تقليل من اللاعبين المصريين فهم يستحقون الدعم والتشجيع وكفى تعصب".

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خالد الغندور: لا أفهم سبب تقليل البعض من زيزو بعد خسارة الجائزة واللاعب يحترم جماهير الأهلي

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