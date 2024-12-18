خالد الغندور: كنت أفضل أن لا يسدد كهربا ركلة جزاء.. وهل سيكون "كبش فداء" في يناير؟

الفجر الرياضي
محمود كهربا
محمود كهربا

تحدث خالد الغندور عن حزنه بسبب ضغط الجماهير الكبير على كهربا بسبب ضياع ركلة جزاء أمام باتشوكا، وذلك في بطولة كأس التحدي.

هل سيكون كهربا "كبش فداء" في يناير؟

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "لمجرد إضاعة كهربا لركلة الجزاء قامت حملة كبيرة جدًا ضد اللاعب ولم يتحدث أحد عن عمر كمال أو خالد عبدالفتاح".

وتابع الغندور: "أشعر أن هناك تربص بمحمود كهربا، رأيت العديد من الأشخاص المعروفة والمشهورة على اليوتيوب يهاجمون كهربا بقوة ووصلت انهم طالبوا برحيله عن الأهلي".

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وأكد: "العديد من اللاعبين في الأهلي أهدروا ركلات جزاء مثل رضا سليم ويوسف أيمن ويحي عطية الله ولم يحدث لهم ما حدث مع كهربا".

وواصل: "كان من الأفضل أن لا يسدد كهربا ركلة الترجيح بعد إضاعة الفرصة الهامة في المباراة".

وشدد: "كهربا لم يسدد ركلة الترجيح بشكل سيئ وعلى الأقل كانت بين الثلاث خشبات على عكس عمر كمال الذي سددها خارج المرمى تمامًا".

واختتم: "هل سيكون كهربا "كبش فداء" في يناير".

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