الأهلي سيدعم صفوفه بشكل قوي في يناير.. ومطالب بقيد علي معلول

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور إن هناك مطالبات قوية من جماهير النادي الأهلي للإدارة بتدعيم الفريق قبل كأس العالم للأندية.

الأهلي سيدعم صفوفه بشكل قوي في يناير

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي بيعمل انتقالات سيئة في بداية الموسم ومع خسارة أول بطولة بيكون في هجوم كبير جدًا من الجماهير على إدارة الأهلي".

تابع: "ومن ثم تتجه الإدارة لتدعيم قوي في يناير وهذا حدث أكثر من مرة في وجود الكابتن محمود الخطيب رئيسًا للنادي الأهلي".

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وواصل: "هناك مطالبات من الجماهير في الوقت الحالي بتدعيمات قوية بسبب ارتباطات الأهلي القوية هذا الموسم ومن ثم كأس العالم للأندية".

واكمل: "كما أن هناك مطالب بقيد علي معلول في يناير لتدعيم صفوف الفريق ومعلول يستحق ذلك لما قدمه مع النادي الأهلي طوال مسيرته".

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