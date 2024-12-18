موعد شهر رمضان 2025 واجازة عيد الفطر المبارك

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موعد شهر رمضان 2025 واجازة عيد الفطر المبارك..يعد شهر رمضان المبارك واحدًا من أهم الشهور الهجرية وأكثرها روحانية وتميزًا لدى المسلمين حول العالم، حيث يرتبط بالعبادات والطقوس الخاصة التي تؤكد على القيم الإيمانية والاجتماعية. 

 

موعد بداية شهر رمضان 2025 وفقًا للحسابات الفلكية 

 

حيث يأتي صوم رمضان كأحد أركان الإسلام الأساسية مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

 «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان». 

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025. وكما هو معتاد يستمر الشهر الفضيل 29 أو 30 يومًا حسب الرؤية الشرعية لهلال الشهر و يتم تحري هلال شهر رمضان الكريم بواسطة دار الإفتاء المصرية في مساء يوم 29 من شهر شعبان لعام 1446 هـ حيث تعتمد الجهات المختصة في الدول الإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية الدقيقة للتأكد من موعد بداية الشهر المبارك بشكل رسمي.

 

شهر رمضان 

كم يتبقى على رمضان 2025؟وفقًا للتقديرات الفلكية والإجازات الرسمية في شهر رمضان 

 

يتبقى أقل من 80 يومًا على حلول أول أيام شهر رمضان لعام 2025 مما يثير ترقبًا واسعًا واستعدادًا مبكرًا من قبل الأفراد والمؤسسات لاستقبال هذا الشهر الفضيل.

كما يتخلل داخل شهر رمضان 9 إجازات أسبوعية مما يمنح فرصة أكبر للراحة والعبادة.

 وتأتي أيام الإجازات كالتالي:

•السبت 1 مارس2025

•الجمعة 7 مارس 2025

•السبت 8 مارس 2025

•الجمعة 14 مارس 2025

•السبت 15 مارس 2025

•الجمعة 21 مارس 2025

•السبت 22 مارس 2025

•الجمعة 28 مارس 2025

•السبت 29 مارس 2025

 

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تعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا

 

 ينتهي شهر رمضان 1446 هـ يوم السبت 29 مارس 2025 ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يحدد عدد أيام الإجازة الرسمية المعتمدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

شهر رمضان 

تعرف على عادات وتقاليد المسلمين لاستقبال شهر رمضان المبارك 

 

 مع اقتراب موعد رمضان 2025 يتزايد الاهتمام بالتحضيرات لهذا الشهر الكريم من حيث أداء العبادات وتجهيز الموائد الرمضانية وتجديد العلاقات الاجتماعية حيث يمثل رمضان فرصة ذهبية للالتزام الديني وتعزيز الروابط العائلية اغتنموا شهر رمضان لزيادة التقرب من الله عز وجل.

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