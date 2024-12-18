عاجل - احتفال اليونيسكو بـ اليوم العالمي للغة العربية 2024: مستقبل لغة "الضاد" في عصر الذكاء الاصطناعي

في مقرها بباريس

ينطلق اليوم العالمي للغة العربية لعام 2024 في مقر اليونسكو بباريس يوم 18 ديسمبر، من الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت باريس (بعد ساعتين من توقيت غرينتش). يُخصص هذا اليوم لاستكشاف آفاق مستقبل اللغة العربية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي: تعزيز الابتكار والحفاظ على التراث الثقافي".

لماذا اللغة العربية والذكاء الاصطناعي؟

تعد اللغة العربية واحدة من أكثر لغات العالم تأثيرًا، إذ يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص، وهي لغة رسمية في 25 دولة. على الرغم من هذه الأهمية، فإن المحتوى الرقمي باللغة العربية لا يتجاوز 3% من إجمالي المحتوى على الإنترنت، مما يُحد من قدرة الملايين على الاستفادة من هذا المورد الحيوي.

تجمع فعالية هذا العام نخبة من العلماء والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رواد الثقافة، لمناقشة كيفية سد الفجوة الرقمية وتعزيز وجود اللغة العربية في الفضاء الإلكتروني. تتضمن الفعالية جلسات تتناول:

الابتكار في الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. الحفاظ على الثقافة واللغة في العصر الرقمي. تمكين المجتمعات عبر الأدوات الرقمية.

برنامج الفعالية

كلمات افتتاحية: يلقيها متحدثون بارزون من مجالات الذكاء الاصطناعي والثقافة.

يلقيها متحدثون بارزون من مجالات الذكاء الاصطناعي والثقافة. جلسات نقاشية: تُخصص لمواضيع الابتكار والتكنولوجيا، والحفاظ على التراث الثقافي.

تُخصص لمواضيع الابتكار والتكنولوجيا، والحفاظ على التراث الثقافي. عرض الخط المضيء: فعالية ختامية تبرز جماليات اللغة العربية بطرق مبتكرة.

أهمية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

تنظم اليونسكو هذا الحدث كجزء من جهودها لتعزيز الحوار والتفاهم الثقافي بين الشعوب، وإبراز دور اللغة العربية في إثراء التنوع الثقافي العالمي. يهدف الاحتفال إلى توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الناطقين بالعربية من مختلف أنحاء العالم.

الشركاء والداعمون

ينظم هذا الحدث بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، وبدعم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.

برنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية

يحظى برنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود بدور محوري في تعزيز اللغة العربية أكاديميًا وعلميًا. يركز البرنامج على تشجيع التبادل الثقافي، وتعزيز إنتاج المعرفة ونشرها باللغة العربية بالتعاون مع خبراء وشركاء عالميين.

نحو مستقبل رقمي واعد

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2024 يمثل فرصة لتسليط الضوء على إمكانيات اللغة العربية في مواكبة التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على إرثها الثقافي العريق.