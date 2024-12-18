عاجل | زيزو سيجدد خلال ساعات.. وجروس لم يوقع مع الزمالك حتى الآن

الفجر الرياضي
أحمد مصطفى زيزو
أحمد مصطفى زيزو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيجدد عقده مع القلعة البيضاء، خلال ساعات.

تفاصيل تجديد زيزو مع الزمالك

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":"  الزمالك خلال ساعات سيوقع عقود التحديد لأحمد مصطفى زيزو، بعد الاتفاق مع والد اللاعب على كافة التفاصيل".

وتابع:" خلال ساعات وقبل نهاية هذا الأسبوع، الزمالك سيعلن تجديد عقد أحمد زيزو، 3 مواسم أخري، ولكن لا أعرف هل هذا الموسم موجود أم لا، وهنسمع أن عقده 60 مليون أو 70 وهذا رزقه".

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وأكمل:" الزمالك يبحث عن فكرة تقليل فكرة الإشراف على الكرة، منها تعيين كريستيان جروس مهمة المدير الرياضي، ولا أعرف هل يستطيع المدرب فعل هذا الأمر، والتركيز في الملعب والتشكيل والقائمة والتعاقدات".

وواصل:" يبدو أن أمر الإشراف على الكرة، مسبب إزعاج في مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لذلك يبحت عن إلغائها، وجروس لم يوقع عقده حتى الآن، وخلال ساعات سيتم الانتهاء من كافة التفاصيل والتوقيع على العقود".

وأردف:" جروس سأل عن يوسف أوباما، خاصة وأنه كان من نجوم الفريق أثناء ولايته الأولى، وكان أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق واستفسر عن إمكانية عودته".

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