عاجل.. خطة الخطيب لتدعيم الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

الفجر الرياضي
محمود الخطيب
محمود الخطيب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن يوسف أيمن، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب إنهاء إعارته مع الفريق وعودته إلى الدحيل القطري.

خطة الخطيب لتدعيم الأهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":"  محمود الخطيب، بدأ يقتنع بفكرة التعاقد مع بعض النجوم خلال بطولة كأس العالم للأندية فقط، وإمكانية الاستفادة من علاقته برؤساء الأندية العربية في ضم نجوم الأندية".

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وتابع:" هناك مصادر أكدت أن المعز علي لاعب الدحيل القطري، مرشح للانتقال للفريق لمدة 45 يوم في كأس العالم للأندية".

وأكمل:" يوسف أيمن طلب عودته للدحيل وقطع إعارته، في الفترة القادمة، بسبب عدم مشاركته في المباريات وخروجه من حسابات الجهاز الفني".

الأهلي محمود الخطيب يوسف أيمن الدحيل القطري خطة الخطيب لتدعيم الأهلي

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