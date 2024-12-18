معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

يتشوف عشاق الملكي لمعرفة معلق مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الأربعاء 18-12-2024 على ملعب "لوسيل" في نهائي كأس القارات للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

تذاع مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الإنتر كونتيننتال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، كما تذاع أيضًا على قنوات الكأس القطرية.

معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، فيما سيعلق العماني خليل البلوشي والقطري خالد الحدي على قناة الكأس.