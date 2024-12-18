القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يبحث متابعو كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

ويحتضن ملعب "لوسيل" بقطر، هذا اللقاء المنتظر بين فريقي ريال مدريد وباتشوكا اليوم الأربعاء، وذلك في إطار نهائي كأس القارات للأندية 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الإنتر كونتيننتال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، كما سيتم نقلها أيضًا على قنوات الكأس القطرية.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة

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