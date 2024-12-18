"لغة الحضارة والإبداع" اليوم العالمي للغة العربية تعرف على أهميتها

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اليوم العالمي للغة
اليوم العالمي للغة العربية

"لغة الحضارة والإبداع" اليوم العالمي للغة العربية تعرف على أهميتها.. حيث تعد اللغة العربية إحدى ركائز الهوية الإسلامية والعربية ولغة الحضارة والإبداع لأنها ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالدين الإسلامي لكونها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية ولا تُؤدى الصلاة وسائر العبادات في الإسلام إلا بإتقان العربية ما يجعلها أساسًا للثقافة الإسلامية.

 

 

انتشار وتأثير عالمي للغة العربية مع انتشار الإسلام

 

حيث  أصبحت اللغة العربية لغة السياسة والعلم والأدب في مختلف المناطق التي حكمها المسلمون وأثرت العربية على لغات عدة كالفارسية، التركية، الأردية، والسواحلية، ما يعكس عمق تأثيرها الثقافي. 

كما أسهمت في إنتاج علوم كالطب، والهندسة، والفلك، فضلًا عن الأدب والشعر الذي أرسى قواعده.

 

اليوم العالمي للغة العربية 

خصائص فريدة تتميز بها اللغة العربية 

 

وتتميز العربية بخصائص تجعلها متفردة بين لغات العالم مثل:  الفصاحة والترادف، وكثرة المفردات التي تجعل منها لغة غنية بالمعاني. 

كما تمتاز أيضًا بثباتها على مر العصور إذ حافظت على قواعدها وتراكيبها مقارنةً بلغات أخرى خضعت لتحولات كبيرة.

 علاوة على ذلك، تُظهر الأصوات العربية دلالات معانيها حيث يمكن للمستمع استنباط معنى الكلمة من وقع حروفها.

 

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عراقة وتاريخ اللغة العربية على مر العصور 

 

تُعد العربية من أقدم اللغات التي ما زالت تُستخدم اليوم حيث  نشأت في شبه الجزيرة العربية وتعتبر أمًا للغات السامية كالآرامية والعبرية. 

وبفضل خصائصها البلاغية تطورت من لغة بدوية إلى لغة أمّة قادت الحضارة الإنسانية لعدة قرون.

 

تعرف على مكانة اللغة العربية في العالم الحديث الآن 

 

كما تحتل اللغة العربية المركز الرابع بين أكثر اللغات انتشارًا عالميًا حيث يتحدث بها أكثر من 280 مليون شخص. 

و تجذب اللغة العربية اهتمام غير الناطقين بها لأسباب عدة منها:

• الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية وفرص العمل التي تتيحها 

•بالإضافة إلى سهولة تعلم لغات أخرى مثل الفارسية والتركية بفضل التشابه الجذري بينها.

اليوم العالمي للغة العربية 

اللغة العربية وأساس الهوية الإسلامية والعربية 

 

 حيث تُعد اللغة العربية عاملًا أساسيًا في توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج كما ساهمت في حفظ الشعر والبطولات العربية منذ العصر الجاهلي ومنحتها قدسية إضافية كونها لغة الوحي الإلهي مما رفع مكانتها بين الأمم.

 

إبداع لا ينضب للغة العربية 

“لغة الضاد”

 

و استمرت اللغة العربية لغة الابتكار في الأدب والعلوم حتى العصر الحديث إذ تعتمدها جامعات عدة في التدريس.

 وتمثل اللغة رمزًا للتميز والتجديد حيث أثبتت الدراسات أنها لغة خالدة لن تنقرض مع الزمن بل ستظل جزءًا أساسيًا من الهوية والحضارة الإنسانية.

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