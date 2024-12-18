أشرف نصار يكشف سبب تفضيل اللاعبين الانتقال إلى البنك الأهلي

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن اللاعبين تفضل الانتقال إلى النادي بسبب تسديد الرواتب والإلتزامات المالية في مواعيدها.

سبب تفضيل اللاعبين الانتقال إلى البنك الأهلي

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" البنك الأهلي عمرة 75 سنة، وليس نادي كرة قدم فقط، وعندنا 16 لعبة ومنها ألعاب جماعية تتواجد الدوري الممتاز".

وتابع:" فريق الكرة متواجد في الدرجة الثانية والثالثة منذ إنشائه، وصعد للدوري الممتاز منذ 4 سنوات، وتوليت رئاسة النادي عام 2016، وكان من أهم الملفات هي كرة القدم ووضعنا حلم الصعود أمامنا وبحثنا عن احتياجات الفريق ومدرب عده خبرة في صعود الأندية وتعاقدنا مع عيد مرازيق".

وأكمل:" نادي البنك الأهلي، ملتزم في تسديد الرواتب للاعبين والمدربين، والميزانية محددة وليست مفتوحة كما يتردد، ولذلك اللاعبين تفضل التعامل مع النادي".

وواصل:" أغلى لاعب تم التعاقد معه كان 15 مليون جنيه، وتم التعاقد مع محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان مقابل 15 مليون جنيه لكل لاعب من سيراميكا كليوباترا، ومعظم الصفقات كانت مجانًا مثل جريندو".

وأكمل:" المدير الفني هو من يحدد الصفقات، وهو صاحب القرار وهو من يعرض المراكز التي يحتاج لتدعيمها ويحدد أسماء".