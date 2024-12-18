أشرف نصار يكشف سبب تفضيل اللاعبين الانتقال إلى البنك الأهلي

الفجر الرياضي
اللواء أشرف نصار
اللواء أشرف نصار

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن اللاعبين تفضل الانتقال إلى النادي بسبب تسديد الرواتب والإلتزامات المالية في مواعيدها.

سبب تفضيل اللاعبين الانتقال إلى البنك الأهلي

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" البنك الأهلي عمرة 75 سنة، وليس نادي كرة قدم فقط، وعندنا 16 لعبة ومنها ألعاب جماعية تتواجد الدوري الممتاز".

وتابع:" فريق الكرة متواجد في الدرجة الثانية والثالثة منذ إنشائه، وصعد للدوري الممتاز منذ 4 سنوات، وتوليت رئاسة النادي عام 2016، وكان من أهم الملفات هي كرة القدم ووضعنا حلم الصعود أمامنا وبحثنا عن احتياجات الفريق ومدرب عده خبرة في صعود الأندية وتعاقدنا مع عيد مرازيق".

txt

عاجل | زيزو سيجدد خلال ساعات.. وجروس لم يوقع مع الزمالك حتى الآن

txt

عاجل.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ "فيفا"

وأكمل:" نادي البنك الأهلي، ملتزم في تسديد الرواتب للاعبين والمدربين، والميزانية محددة وليست مفتوحة كما يتردد، ولذلك اللاعبين تفضل التعامل مع النادي".

وواصل:" أغلى لاعب تم التعاقد معه كان 15 مليون جنيه، وتم التعاقد مع محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان مقابل 15  مليون جنيه لكل لاعب من سيراميكا كليوباترا، ومعظم الصفقات كانت مجانًا مثل جريندو".
وأكمل:" المدير الفني هو من يحدد الصفقات، وهو صاحب القرار وهو من يعرض المراكز التي يحتاج لتدعيمها ويحدد أسماء".

أشرف نصار البنك الاهلي رئيس نادي البنك الأهلي الدوري المصري تصريحات رئيس نادي البنك الاهلي

مواد متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في كأس الرابطة

الكشف خارطة ميركاتو الأهلي المقبل

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

علي هامش مهرجان الفيلم القصير.. عاطف عبداللطيف يضع خطوط عريضة لاستثمار الفن في السياحة والسينما

أشرف نصار يكشف سبب تفضيل اللاعبين الانتقال إلى البنك الأهلي

عاجل.. خطة الخطيب لتدعيم الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

إبراهيم عيسى: وجود أهل “الجولاني” في مصر خطر

عاجل.. إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا

زينة: أولادي مش مفتقدين وجود الأب

صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين