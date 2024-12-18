زينة: أولادي مش مفتقدين وجود الأب

الفجر الفني
زينة
زينة

كشف الفنان زينة عن كواليس تربية أبنائها بمفردها، مشيرة إلى أن أولادها لا يفتقدوا وجود الاب.

وقالت زينة في تصريحات تلفزيونية:' ولادي مش مفتقدين الاب لأن اللي مجربش حاجات معينة مش هيشعر بفقدها، بشوف أنه قوية عشان بسد خانة الأب والام لو رايحة مكان وقالولي لا متروحيش بسمع كلامهم عشان معنديش أغلى منهم".

 

كان آخر أعمالها مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي،  باسم سمرة، مصطفى ابو سريع، نسرين أمين، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

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