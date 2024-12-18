شبانة: أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه

الفجر الرياضي
أكرم توفيق
أكرم توفيق

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنايد الأهلي، وقع على عقود التجديد مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات.

أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أكرم توفيق، تلقى عرض مغري من بيراميدز، لضم اللاعب ولكنه رفض وتمسك باستمراره مع القلعة الحمراء".

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وتابع:" أكرم توفيق، جدد عقده مع الأهلي، ووقع مع محمد رمضان المدير الرياضي لمدة 3 سنوات في الساعات الأخيرة، مقابل 15 مليون جنيه في الموسم".

وأكمل:" خلال ساعات أو أيام سيتم الإعلان عن تجديد عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي، وقد يكون عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري".

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شبانة: أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه