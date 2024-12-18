رمضان السيد: كهربا لا يستحق التواجد في الأهلي.. ويجب رحيل جميع المحترفين

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يجب رحيل جميع اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في يناير القادم ماعدا أشرف داري وعلي معلول.

كهربا لا يستحق التواجد في الأهلي

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أري أن جميع اللاعبين الأجانب تمشي عدا أشرف داري، ولكن بعد الإطمئنان على حالته وأنه قادر على المشاركة ولا يعاني من أزمة".

وتابع:" علي معلول، مع اقترابه من المشاركة في التدريبات الجماعية، يجب أن يتواجد، بسبب ضعف مستوى يحيى عطية الله".

وواصل:" مينفعش أن يكون ظهيري الأهلي خالد عبدالفتاح، ويحيى عطية الله، ويجب التعاقد مع 3 صفقات سوبر في الفترة القادمة، وشهدنا الفريق في مباراة باتشوكا".

وأردف:" تعجبت من رحيل أليو ديانج وحمدي فتحي، عن الأهلي، واندهشت من عدم اعتماد كولر على اللاعب المالي، والموافقة على رحيل وبمقابل مادي ضعيف".

وعن مباراة شباب بلوزداد قال:" الأهلي قادر على عبور مباراة شباب بلوزداد، ويجب معاقبة كهربا ويتم استبعاده من المباراة، وأصبح غير مقتنع ومؤثر في الأهلي، ويجب رحيله، خاصة وأنه أهدر على النايد 2 مليون دولار بسبب ضربة الترجيح التي أهدرها أمام باتشوكا".

وأتم:" كهربا أصبح مستهتر ويمتلك ثقة زيادة، وجمهور الأهلي حزين بسبب مباراة باتشوكا، خاصة وأننا كنا قريبين من الفوز والتأهل للنهائي".