أشرف نصار: هدفنا الفوز بكأس رابطة الأندية والمشاركة في السوبر المصري

الفجر الرياضي
اللواء أشرف نصار
اللواء أشرف نصار

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن هناك اهتمام كبير بقطاع الكرة الناسئية في النادي، والفريق يحتل المركز الثالث في الدوري.

أشرف نصار: هدفنا الفوز بكأس رابطة الأندية 

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" رغبة اللاعب هي من تحسم  انتقال اللاعبين إلى الأهلي أو الزمالك، بجانب من سيدفع المقابل المادي الذي سيتم تحديده".

وتابع:" هناك اهتمام كبير في نادي البنك الأهلي بالكرة النسائية، والفريق يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الأهلي ومسار".

وواصل:" غياب الجماهير ظاهرة، يجب أن يتم دارستها من أجل معرفة الأسباب، ويجب أن تكون الأندية الشعبية معتمده على نفسها ولا تعتمد على الدولة، ويجب أن تتحول إلى شركات مثل غزل المحلة".

txt

شبانة: أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه

txt

البنك الأهلي يكشف حقيقة الاتفاق مع الزمالك على عودة ناصر منسي

وأردف:" واجهنا سوء حظ في بداية الموسم الماضي، وتم الاستقرار على عمل تغيير في الجهاز الفني، وكنت متابع تجربة طارق مصطفى في المغرب، والأداء نال اعجابنا، وبمجرد الاستقرار على عرضت اسمه على مجلس الإدارة وتم الموافقة على التعاقد معه قبل مباراة المصري، وحققنا الفوز 4-0، رغم مطالب البعض بتأجيل الأمر حتى فترة التوقف الدولي".

وأكمل:" البنك الأهلي يتأثر بالتوقفات الدولية، وهدفنا الفوز ببطولة كأس رابطة الأندية، والتواجد في السوبر المصري بالإمارت، خاصة وأن البنك الأهلي هو راعي البطولة، وطموحنا التواجد في أول 9 أندية في الدوري، ثم تحقيق مركز أفضل".

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

اللغة العربية والتكنولوجيا.. تطبيقات حديثة تسهم في نشر لغة«الضاد» عالميًا

رمضان السيد: كهربا لا يستحق التواجد في الأهلي.. ويجب رحيل جميع المحترفين

"مكسورة" لفيروز أركان بتوقيع عزيز الشافعي تُشعل ردود أفعال الجمهور وتُثبت تطور مسيرتها الفنية

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة

شبانة: أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه