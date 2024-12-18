أشرف نصار: هدفنا الفوز بكأس رابطة الأندية والمشاركة في السوبر المصري

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن هناك اهتمام كبير بقطاع الكرة الناسئية في النادي، والفريق يحتل المركز الثالث في الدوري.

أشرف نصار: هدفنا الفوز بكأس رابطة الأندية

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" رغبة اللاعب هي من تحسم انتقال اللاعبين إلى الأهلي أو الزمالك، بجانب من سيدفع المقابل المادي الذي سيتم تحديده".

وتابع:" هناك اهتمام كبير في نادي البنك الأهلي بالكرة النسائية، والفريق يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الأهلي ومسار".

وواصل:" غياب الجماهير ظاهرة، يجب أن يتم دارستها من أجل معرفة الأسباب، ويجب أن تكون الأندية الشعبية معتمده على نفسها ولا تعتمد على الدولة، ويجب أن تتحول إلى شركات مثل غزل المحلة".

وأردف:" واجهنا سوء حظ في بداية الموسم الماضي، وتم الاستقرار على عمل تغيير في الجهاز الفني، وكنت متابع تجربة طارق مصطفى في المغرب، والأداء نال اعجابنا، وبمجرد الاستقرار على عرضت اسمه على مجلس الإدارة وتم الموافقة على التعاقد معه قبل مباراة المصري، وحققنا الفوز 4-0، رغم مطالب البعض بتأجيل الأمر حتى فترة التوقف الدولي".

وأكمل:" البنك الأهلي يتأثر بالتوقفات الدولية، وهدفنا الفوز ببطولة كأس رابطة الأندية، والتواجد في السوبر المصري بالإمارت، خاصة وأن البنك الأهلي هو راعي البطولة، وطموحنا التواجد في أول 9 أندية في الدوري، ثم تحقيق مركز أفضل".