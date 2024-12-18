رئيس البنك الأهلي يكشف كواليس جديدة في فشل انتقال أبوجبل إلى الأهلي

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الزمالك بالدوري المصري.

كواليس جديدة في فشل انتقال أبوجبل إلى الأهلي

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" بعد مبارة الزمالك، قدمنا احتجاج لرابطة الأندية وتم ارساله لاتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التحكيمية، وتعرضنا للظلم في مباراة الزمالك".

وتابع:" في حالة تلقي لاعب في البنك الأهلي، عروض ننتظر رأي المدير الفني، ونناقشه في البدائل ومدى تأثير الفريق فنيًا برحيله".

وأكمل:" في حالة تلقة أسامة فيصل عروض في يناير، سيتم مناقشة الأمر في مجلس الإدارة، بجانب رأي المدير الفني، وأغلى لاعب تم بيعه كان ناصر منسي مقابل 20 مليون جنيه وإعارة حسام أشرف".

وواصل:" إسحاقو يعقوبو لم يتلقي أي عروض رسمية أو شفهية من النادي الأهلي، ونتمنى مساعدة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وعن انتقال أبوجبل للأهلي قال:" كنت جالس مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للحديث عن أحد الصفقات، ومسئول التعاقدات في الأهلي طرح فكرة ضم محمد أبوجبل".

وتابع:" وافقن على انتقال أبوجبل للأهلي، ولكن لم يتم الاتفاق حول الأرقام المالية، وكان العقد إعارة 6 شهور بنية البيع، ولكني لم أتحدث مع اللاعب من أجل انتقاله إلى الأهلي".