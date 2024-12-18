البنك الأهلي يحسمها: الأهلي لم يطلب ضم ياو أنور أو أسامة فيصل

الفجر الرياضي
أسامة فيصل
أسامة فيصل

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي الأهلي لم يطلب التعاقد مع ياو أنور أو أسامة فيصل في الفترة القادمة.

الأهلي لم يطلب ضم ياو أنور أو أسامة فيصل

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":"  الأهلي لم يقدم عرض من أجل ضم ياو أنور أو أسامة فيصل، ولا لم نتلقى أي اتصالات سواء من مسئولي النادي أو وكلاء اللاعبين".

وتابع:" في حالة تقديم عرض رسمي، سندرس الأمر، ولم نطلب التعاقد مع مهاجم في يناير الجاري كما تردد".

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وأكمل:" أفضل رئيس لجنة حكام مصري، خاصة وأن التجربتين السابقتين لم نرى أي تطور، وكنت أفضل استمرار ياسر عبدالرؤوف، لحين التعاقد مع خبير أجنبي كما أعلن هاني أبوريدة، ومن الأفضل التعاقد مع مطور يجلس مع الحكام ويشرح لهم بعض الحالات".

وأردف:" لا نعرف مصير رابطة الأندية حتى الأن، ولامانع من استمرار المجلس الحالي، وأحمد دياب رئيس الرابطة صديقي وبذل مجهود كبير في الفترة الماضية، وعلى تواصل مستمر مع الأندية ويستمع لهم".

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