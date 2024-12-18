أسلوب غير لائق وتهديد بنهاية المسيرة.. واقعة مؤسفة في مباراة ناشئين 2008

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستمر مناوشات ووقائع الوسط التحكيمي، والذي كان لمباراة الترسانة ومصر للتأمين مواليد 2008 نصيب منها.

المباراة شهدت تواجد أحد أعضاء اللجنة الرئيسية، والذي لم يكشف عن سبب تواجده سواء بالمصادفة أو من أجل متابعة اللقاء والذي أدراه حكم واعد من منطقة القاهرة.

لكن مع نهاية المباراة كان جميع المتواجدين في المباراة سواء الجهاز الفني للفريقين وأولياء الأمور شهود على واقعة من المفترض أن يتم النظر فيها منعا لتكرارها في المباريات المقبلة.

بداية الأزمة

بداية الواقعة كانت من استدعاء طاقم الحكام من قبل العضو الحاضر في المباراة من أجل التعليق على الأداء في المباراة والذي جاء بأسلوب غير لائق.

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ولم يتم الاكتفاء بالتعليق على الأداء وشرح التعليمات بشكل أثار حفيظة الحاضرين بل جاء من ضمن الحوار تهديد قوي بإنهاء مسيرته.

وبالعودة للوائح الخاصة بهذا الشأن، والتي تنفي دور اللجنة الرئيسية بإيقاف مسيرة الحكم حيث اتحاد الكرة هو المخول فقط بهذه المهمة حال ارتكاب الحكم خطأ قوي.

الواقعة أثارت الجدل  الجماهيري بعد تناقلها والذي أظهرت التعاطف  مع الحكم الواعد من أجل تقديم أفضل مستوى لديه.

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أسلوب غير لائق وتهديد بنهاية المسيرة.. واقعة مؤسفة في مباراة ناشئين 2008