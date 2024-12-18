عاجل.. سبب تعاقد الزمالك مع جروس ومفاجأة بشأن ميكالي

كشف خالد الغندور عن السبب وراء تعاقد إدارة نادي الزمالك مع المدرب السويسري جروس خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

سبب تعاقد الزمالك مع جروس ومفاجأة بشأن ميكالي

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "هل تعاقد الزمالك مع جروس بسبب حنين للماضي؟ ولا التعاقد مع جروس بسبب إن فلوسه مش كتير؟ جروس بعيد عن العمل كمدير فني منذ فترة طويلة".

وأضاف: "ميكالي كان موضوعه بيخلص واتحاد الكرة مكنش عنده اي مانع ولكن الفلوس تسببت في عدم اكتمال الأمر".

وواصل: "الزمالك عنده سبع نقط في الكونفدرالية ولو المصري كسب الماتش الجاي على الزمالك هيتساوى الفريقين في النقاط وبلاك بولز ايضًا في حالة الفوز على انيمبا سيصل للنقطة السابعة".

واختتم: "الأمور صعبة بكل تأكيد وعلى جروس واللاعبين التركيز خلال الفترة المقبلة في الدوري والكونفدرالية".