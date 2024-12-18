لسبب صادم.. مصرع فتاة شنقا على يد شقيقها بمركز أخميم بسوهاج

لقيت فتاة مصرعها فى العقد الثانى من العمر تبلغ 23 عاما، ومقيمه دائرة مركز أخميم، شنقًا على يد شقيقها بعد اكتشافهم سوء سلوكها، ما دفعهم على التخلص منها شنقًا، والقاءها فى نهر النيل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من المدعوة "صباح. ف.ع" 29 سنه ربة منزل ومقيمه دائرة المركز.

بقيام كل من:-

زوجها المدعو "السيد. ا.ع" 40 سنه عامل، شقيقيه المدعو "علاء.ا.ع" 40 سنه عامل، والمدعو "محمد.ا.ع" 31 سنه عاملومقيمون بذات الناحية، بقتل شقيقتهم المدعوة "كريمة" 23 سنه لا تعمل، ومقيمه بذات الناحية لسوء سلوكها وقيامهم بدفن جثتها داخل مسكن والدهم بذات الناحية.

وأضافت بأنها علمت بالواقعة مؤخرًا خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها ووجود تسجيلات بين زوجها وشقيقيه، مفادها إعتزامهم التخلص من شقيقتهم المذكورة لسوء سلوكها

ورغبتهم فـي التخلص منها وقتلها، كما أضافت بأنها عند مواجهة زوجها، أقر لها بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقيه، وعللت عدم إبلاغها بالواقعة فـي حينه لخشيتها من زوجها، عقب استصدار اذن النيابة العامة.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقرو بقتل شقيقتهم خنقًا لذات السبب ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم، وأضافوا بأنه عقب قيام زوجة الأول " المبلغه " بتهديد زوجها بفضح أمرهم قاموا بإستخراج رفات جثة المجني عليها ووضعها داخل جوال بلاستيكي ونقلها علي دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول " تم ضبطها " وإلقاء الجوال بنهر النيل وذلك خشية إفتضاح أمرهم كما أضافوا بقيامهم بعمل طبقة أسمنتية بأرضية الغرفة محل الواقعة عقب إستخراجهم لرفات الجثة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.