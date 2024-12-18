إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات المصاهرة شمال محافظة سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، السيطرة على نشوب مشاجرة بمركز طما شمال محافظة سوهاج،سبب المصاهرة، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز،سبب خلافات على المصاهرة، مما أدى بنشوب مشاجرة بينهم، ووقوع إصابات من الطرفين.

طرفيها كل من طرف اول:-

المدعو" أمين.ا.ح " 45 سنه عامل مصابًا جرح رضي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، نجله المدعو "كيرلس " 18 سنه طالب مصابًا  سحجات وكدمات بالوجه.

طرف ثان كل من:-

المدعو" دانيال.م. د " 33 سنه سائق  مصابًا جرح رضي بفروة الرأس وسحجات بالوجه والرقبة، شقيقه المدعو" سامح"  31 سنه عامل مصابًا  جرح رضي بفروة الرأس، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول " عصا شوم " وبحوزة الأول من الطرف الثاني " ماسورة حديدية " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها  بسبب خلافات المصاهرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات

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