بشرى سارة من التعليم بشأن المعلمين العاملين بالحصة (تفاصيل )

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين العاملين بنظام الحصة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن زيادة قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

هذه الزيادة تأتي في إطار دعم الوزارة للمعلمين، حيث وجهت بصرف مستحقات العاملين بالحصة في المواعيد المحددة دون تأخير، مؤكدةً على الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون لضمان انتظام العمل داخل المدارس.

منذ بداية العام الدراسي الجديد، ساهم قرابة 50 ألف معلم تم التعاقد معهم بالحصة في سد العجز بالمعلمين، حيث أكد وزير التعليم محمد عبد اللطيف أنه لا يوجد أي مدرسة بها عجز في المعلمين في المواد الدراسية الأساسية.

في سياق متصل، استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن مسابقتين للتعاقد مع المعلمين، بهدف تعزيز الكوادر التعليمية في المدارس.

وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية، قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الغربية.

استهل الوزير جولته بزيارة مدرسة "عبدالله شنيشن الإعدادية بنات" بإدارة قطور التعليمية، التي تضم 413 طالبة.

اطلع على طبيعة الكثافات الطلابية بالمدرسة، وتابع تفعيل آليات التقييم الأسبوعي للمواد المختلفة، بالإضافة إلى متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات.

كما حاور الوزير الطالبات حول تطلعاتهن المستقبلية، ومدى استيعابهن للمواد الدراسية واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.