بشرى سارة من التعليم بشأن المعلمين العاملين بالحصة (تفاصيل )

تقارير وحوارات
محمد عبداللطيف، وزير
محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين العاملين بنظام الحصة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن زيادة قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

هذه الزيادة تأتي في إطار دعم الوزارة للمعلمين، حيث وجهت بصرف مستحقات العاملين بالحصة في المواعيد المحددة دون تأخير، مؤكدةً على الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون لضمان انتظام العمل داخل المدارس.

منذ بداية العام الدراسي الجديد، ساهم قرابة 50 ألف معلم تم التعاقد معهم بالحصة في سد العجز بالمعلمين، حيث أكد وزير التعليم محمد عبد اللطيف أنه لا يوجد أي مدرسة بها عجز في المعلمين في المواد الدراسية الأساسية.

في سياق متصل، استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن مسابقتين للتعاقد مع المعلمين، بهدف تعزيز الكوادر التعليمية في المدارس.

وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية، قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الغربية.

استهل الوزير جولته بزيارة مدرسة "عبدالله شنيشن الإعدادية بنات" بإدارة قطور التعليمية، التي تضم 413 طالبة.

اطلع على طبيعة الكثافات الطلابية بالمدرسة، وتابع تفعيل آليات التقييم الأسبوعي للمواد المختلفة، بالإضافة إلى متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات.

كما حاور الوزير الطالبات حول تطلعاتهن المستقبلية، ومدى استيعابهن للمواد الدراسية واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

المعلمين بالصحة وزارة التربية والتعليم أخبار مصر تحسين أوضاع المعلمين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

التحقيق مع سيدة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالتجمع الأول

رئيس البنك الأهلي يكشف كواليس جديدة في فشل انتقال أبوجبل إلى الأهلي

“حقوق البرلمان” يكشف مستجدات قانون الإجراءات الجنائية

وزير الأوقاف ينعي الشيخة توحيدة عثمان علي

دينية النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه.. وتصدر توصيات هامة

فن الخزف الصيني الحديث: رحلة من الحرفة التقليدية إلى الفن المعاصر

أسلوب غير لائق وتهديد بنهاية المسيرة.. واقعة مؤسفة في مباراة ناشئين 2008