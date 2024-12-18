بنظام المزج بين الأسئلة المقالية والبابل شيت.. هكذا استعدت الجامعات لامتحانات نصف العام

تستعد الجامعات خلال الأيام الجارية، لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، حيث أعلنت عن جداول الامتحانات واتخذت التدابير اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

نظام المزج بين الأسئلة المقالية والبابل شيت

في خطوة تهدف إلى تنويع طرق التقييم، قرر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظام المزج بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد (البابل شيت) في امتحانات هذا العام. يهدف هذا النظام إلى قياس مهارات الطلاب بشكل شامل، حيث تتيح الأسئلة المقالية تقييم الفهم العميق للمحتوى، بينما توفر أسئلة البابل شيت قياس سرعة ودقة الإجابة.

ضوابط ومحظورات داخل قاعات الامتحانات

ووضعت الجامعات مجموعة من الضوابط لضمان نزاهة الامتحانات، منها:

منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية: يُمنع دخول الهواتف المحمولة، السماعات، والساعات الذكية إلى قاعات الامتحانات.

التواجد المبكر: يجب على الطلاب التواجد في قاعات الامتحانات قبل الموعد المحدد بـ15 دقيقة على الأقل.

كتابة البيانات الشخصية: يجب على الطلاب التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس على نماذج الإجابة.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2024/2025

وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول في 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025.

استعدادات الجامعات للامتحانات

أنهت جامعة القاهرة استعداداتها لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات في إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

كما أكدت الجامعات الأخرى على التزامها بتطبيق نظام المزج بين الأسئلة المقالية والبابل شيت، مع مراعاة إجازات أعياد الميلاد، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.