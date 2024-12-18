أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 18-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

محافظات
البقوليات اليوم
البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار البقوليات اليوم

سعر البقوليات اليوم..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 50 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 10 جنبهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول  في المحلات التجارية الخاصة من 38 وحتى 40 جنيها.

 

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها، والحبة الكبيرة من 65 جنيها إلى 70 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

 

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 30 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنة 900 بلغ 55جنيها.

أسعار البقوليات اليوم الاربعاء 18 البقوليات اليوم اسعار البقوليات اليوم الفاصوليا البيضاء محلات التجارية محافظة الدقهلية مراكز محافظة مراكز محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بسعر 250 ألف جنيه

بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مستشار سابق لبوتين: مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا يتوقف على الحكومة الجديدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل.. سبب تعاقد الزمالك مع جروس ومفاجأة بشأن ميكالي

نيكول سعفان تتصدر التريند بعد ظهورها مع طارق العريان.. كواليس تحول إلى قصة حب ناجحة

الأهلي بدأ الموسم بشكل خاطئ.. ومجلس الإدارة يتحمل الخسارة أمام باتشوكا مع اللاعبين

هل يمكن زيادة عدد حجاج الجمعيات عن 12 ألف حاج؟.. “التضامن” توضح

ريهام بكير: كولر يتحمل خسارة الأهلي أمام باتشوكا

خبير عسكري: إسرائيل تنوى تحويل شمال غزة إلى ثكنات عسكرية

أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 18-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية