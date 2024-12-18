أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاربعاء 18-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار السمك اليوم، في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، حيث استقرت أسعار السمك اليوم، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ المحافظة، ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار السمك اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار السمك جاءت كما يلي:

كما استقرت أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 60: 90 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170: 390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة مابين 80: 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ240 جنيهًا.

ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي

أسعار السمك اليوم:

الصنف السعر

بلطى 1 من 60 إلى 70 جنيه

بلطى 2 من 58 إلى 60 جنيه

بلطى اسوانى من 60 إلى 80 جنيه

فلية بلطى من 50 إلى 250 جنيه

قشر بياض من 100 إلى 160 جنيه

بياض املس 1 بلدى من 90 إلى 130 جنيه

بياض املس 2 خليجى من 40 إلى 80 جنيه

قراميط – شيلان من 30 إلى 70 جنيه

ثعابين من 50 إلى 350 جنيه

مكرونة خليجى من 90 إلى 130 جنيه

مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيه

مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيه

برانيس اسكندرانى من 100 إلى 150 جنيه

موسى من 200 إلى 400 جنيه

سبيط – كاليماري – سابيا من 200 إلى 400 جنيه

قرش من 60 إلى 90 جنيه

حدادى من 20 إلى 30 جنيه

كابوريا من 40 إلى 210 جنيه

مرجان 1 من 90 إلى 130 جنيه

مرجان 2 من 60 إلى 90 جنيه

مرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيه

بربون 1 من 100 إلى 100 جنيه

بربون 2 من 60 إلى 100 جنيه

بربون مجمد من 30 إلى 50 جنيه

دنيس من 100 إلى 250 جنيه

جمبري جامبو من 550 إلى 670 جنيه

جمبري 1 من 470 إلى 540 جنيه

جمبري 2 من 360 إلى 460 جنيه

جمبري 2 مجمد من 175 إلى 425 جنيه

جمبري 3 من 100 إلى 300 جنيه

بوري 1 من 100 إلى 140 جنيه

بوري 2 من 85 إلى 95 جنيه

مازليا – كشر من 90 إلى 130 جنيه

شعور من 90 إلى 130 جنيه

وقار من 90 إلى 170 جنيه

قاروص – لوت من 90 إلى 170 جنيه

موزة من 70 إلى 100 جنيه

باغة من 20 إلى 50 جنيه

سردين من 60 إلى 90 جنيه

كسكمري من 60 إلى 80 جنيه

سردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه

ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيه

