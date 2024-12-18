أسعار البقوليات اليوم الاربعاء 18-12-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا

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بوابة الفجر

 

شهدت أسعار البقوليات في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع منافذ المحافظة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار البقوليات اليوم
سعر البقوليات اليو م..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.
سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.
سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 40 جنيها.
- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنبهات.
سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 30 وحتى 35 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 40 جنيها، والحبة الكبيرة من 55 جنيها إلى 60 جنيهًا.
- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.
بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:
البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.
البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.
سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.
البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه
البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.
البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.
البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.
البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.
سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 25 جنيها.
سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.
سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 30 جنيها، وزنة 900 بلغ 40 جنيها.
 

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