موقف برشلونة ضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، موقف نادي برشلونة الإسباني من ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن النادي الكتالوني، لن يقوم بعقد صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي القادم، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يُعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة سيُركز فقط خلال الفترة المقبلة، على تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، لذلك ليس سيكون هناك مجال للتعاقد مع أي صفقة جديدة، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

سيكون الفريق الكتالوني على موعد قوي ومثير مع ضيفه أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنطلق المباراة بين البلوجرانا والروخي بلانكوس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.