عاجل| ذهب مصر الجديد.. وزارة البترول تعلن التنقيب عن الرمال الكاولينية والرمال الزجاجية

تدخل في صناعات الاسمنت والورق والزجاج

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن طرح مزايدة أمام كبري الشركات التعدين العالمية، للتنقيب عن خامي الرمال الكاولينية،و الرمال الزجاجية والمعادن المصاحبة.

وتمتلك مصر احتياطات واعدة ن الرمال البيضاء السيليسية والكاولينية عالية الجودة، تقدر بنحو ملايين الاطنان وفقا لدراسة قدمتها هيئة الثروة المعدنية في عام 2018، والتى اعتبرتها كنز مصر الاستراتيجي.

ذهب مصر الجديد.. وزارة البترول تعلن التنقيب عن الرمال الكاولينية والرمال الزجاجية

وذكرت الهيئة أن المزايدة، ستبدأ اعتبار من يوم الأربعاء 18 ديسمبر ۲۰۲٤، وموعد إغلاق أغلاقها الخميس 13 فبراير 2025، مشيرة إلى أن قيمة شراء كراسة الشروط 10الف جنيه مصري وما يعادلها بالدولار الأمريكي.

وتعد الرمال السيليسية ذات جدوي اقتصادية كبيرة، حيث تدخل فى صناعات البصريات والزجاج والالواح الشمسية والفريت، بينما تدخل الكاولينية فى صناعات الأسمنت والسيراميك والورق، والتى تقدر حجم الواردات منها بنحو ملايين الدولارات لسد الطلب المحلي عليها.

من جانبه عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً لإستعراض الفرص الاستثمارية و التعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين .

وأكد الوزير، أن الوزارة تسعي لتطوير قطاع التعدين في مصر بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليا الي ما يتراوح بين 5ـ6 % وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارا.

واشار، إلى تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية و تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية اخري ، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين .